Топ Новости
<
>

Нобелевскую премию по литературе получит музыкант Боб Дилан

13 октября в 14:18

Музыкант будет награжден за создание нового поэтического языка в американской песенной традиции.

33
Боб Дилан получит Нобелевскую премию по литературе
twitter.com/NobelPrize
Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2016 году стал американский певец Боб Дилан, сообщила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.

Премия присуждена музыканту с формулировкой "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".

Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман)– американский музыкант, автор и исполнитель песен, художник, писатель и киноактер.

Дилан является культовой фигурой в мире рок-музыки на протяжении последних 50 лет. Многие его песни, такие, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin' стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США.

Читайте также: Нобелевскую премию мира присудили президенту Колумбии

Журнал  Rolling Stone назвал Дилана вторым по значимости исполнителем в истории музыки. В 1988 году Дилан вошел в Зал славы рок-н-ролла, шесть его композиций входят в Зал славы "Грэмми". Музыкант также является обладателем премий "Грэмми", "Золотой глобус" и "Оскар".

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала беларусская писательница Светлана Алексиевич с формулировкой "за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества". 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги премия музыка литература Нобелевская
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.81
EUR 28.44
Последние новости