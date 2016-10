Нобелевскую премию по литературе получит музыкант Боб Дилан

Музыкант будет награжден за создание нового поэтического языка в американской песенной традиции.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2016 году стал американский певец Боб Дилан, сообщила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.

Премия присуждена музыканту с формулировкой "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".

Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман)– американский музыкант, автор и исполнитель песен, художник, писатель и киноактер.

Дилан является культовой фигурой в мире рок-музыки на протяжении последних 50 лет. Многие его песни, такие, как Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin' стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США.

Журнал Rolling Stone назвал Дилана вторым по значимости исполнителем в истории музыки. В 1988 году Дилан вошел в Зал славы рок-н-ролла, шесть его композиций входят в Зал славы "Грэмми". Музыкант также является обладателем премий "Грэмми", "Золотой глобус" и "Оскар".

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала беларусская писательница Светлана Алексиевич с формулировкой "за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества".