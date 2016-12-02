Нобелевский лауреат разорвал грин-карту и отказался от вида на жительство в США из-за победы Трампа

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Писатель объяснил свой поступок принятым во время президентских выборов решением и тем, что после победы Дональда Трампа ему в США стало "неспокойно".

Нобелевский лауреат больше не чувствует себя спокойно в США

писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы Воле Шойинка, разорвал грин-карту во время конференции по вопросам образования в Южной Африке.

82-ти летний литератор сообщил о том, что вместе с грин-картой он отказался и от вида на жительство в США. После победы республиканца Дональда Трампа он больше "не может чувствовать себя спокойно в США", пояснил писатель.

Воле Шойинка получил Нобелевскую премию по литературе в 1986 году. Он стал первым в истории африканским писателем, получившим такую престижную награду. В течение многих лет писатель преподавал в старейших учебных заведениях США, входящих в Лигу плюща (ассоциацию лучших частных учебных заведений США – ред.).

Также писатель выступал с резкой критикой правительства Нигерии, в том числе и из-за действий в стране боевиков террористической организации "Боко Харам".

Не только Шойинка, но и многие другие деятели культуры США поддерживали на президентских выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Напомним, согласно данным национального экзитпола, за Трампа голосовали белые необразованные американцы, которые в основном и обеспечили ему победу над Хиллари Клинтон. Так, 67% избирателей, которые голосовали за кандидата-республиканца, признались, что не закончили колледж.

Победа на выборах республиканца Дональда Трампа привела к массовым протестам в США. В начале ноября протестные акции прошли в в Окленде, Лонс-Анджелесе, Портленде и Нью-Йорке.

11 ноября во время акций протеста в Калифорнии задержали не менее 196 человек.