Нищук назвал слухами информацию о трехлетнем отстранении Украины от участия в "Евровидении"

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Украину могут дисквалифицировать за скандал вокруг участницы из России.

Официальной информации об отстранении Украины от участия в "Евровидении" нет Eurovision.tv

На данный момент информация о том, что Украину могут на три года дисквалифицировать от участия в "Евровидении" из-за скандала вокруг участницы из России является слухом, заявил министр культуры Украины Евгений Нищук в интервью Eurovision.ua.

"Пока не готов комментировать эту ситуацию, так как информация о дисквалификации Украины на три года - только слухи. Мы не имеем никаких официальных писем, чтобы об этом говорить", - заявил он.

"Украина - открытая мультикультурная страна, однако ситуация с представительницей РФ на Евровидении - это очевидная провокация. И здесь все заранее понимали, что есть конкретные законы Украины. Мы находимся фактически в состоянии войны. В каждой стране есть закон, и вопрос закона не обсуждается. Поэтому мы сделали все так, как того требовал закон", - добавил Нищук.

Ранее сообщалось о том, что Россия отказалась от участия в "Евровидении" в этом году, отклонив оба предложения, которые были выдвинут Европейским вещательным союзом (EBU). "Эти предложения заключались в том, чтобы либо принять участие через спутник, либо сменить исполнителя на другого, кто бы мог законно приехать в Украину для проведения конкурса. К сожалению, оба предложения были отклонены "Первым каналом". И они объявили, что Россия не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе и сделали все возможное для достижения этой цели", - говорится в заявлении EBU.

Напомним, 22 марта СБУ на три года запретила Юлии Самойловой въезд на территорию Украины.

Ранее глава СБУ Василий Грицак высказал свою позицию относительно того, что российской певице нужно запретить въезд на территорию Украины: "Я считаю, что закон должен быть один для всех, поскольку этот человек нарушил закон".

Грицак выразил убеждение, что отправляя на песенный конкурс Самойлову, власти РФ решили проверить реакцию украинской стороны, и заверил, что "реакция СБУ обязательно будет", но хотел бы, чтобы была реакция не только спецслужбы: "Мы хотели бы также услышать выводы по этому вопросу организаторов Евровидения, Министерства культуры, других соответствующих ведомств".

Результаты отбора конкурсанта от России на "Евровидении 2017" стали известны 12 марта. Страну представит Юлия Самойлова – певица сама пишет тексты и музыку. Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Она является лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей в РФ и за рубежом. Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

Позже стало известно о том, что Самойлова выступала в оккупированной Керчи 27 июня 2015 года вместе с Лолитой и Олегом Газмановым.