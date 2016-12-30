Названы самые дорогостоящие кинопровалы 2016 года

Первое место в списке заняла драма "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова.
Второе место занял "Большой и добрый великан" Стивена Спилберга, который окупил 64% вложенного финансирования, а потери от его создания составили 100 миллионов долларов. На третьей строчке разместился фильм "Боги Египта", вернувший 53% вложенных средств, потери от создания которого составили 90 миллионов долларов.
В список также вошли "Шпионы" Роберта Земекиса с Брэдом Питтом и Марион Котийяр (потери около 80 миллионов долларов), "Охотники за привидениями" Пола Фига (минус 70 миллионов долларов) и "Алиса в Зазеркалье" Джеймса Бобина (убыток около 70 миллионов долларов).
Ранее Forbes назвал самые провальные фильмы 2016 года. Первое место в списке занял фильм "Макс Стил". При бюджете в 10 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате всего 4,4 миллиона, то есть создатели смогли вернуть всего 42% вложенных в создание картины средств.ZN.UA