Названы самые дорогостоящие кинопровалы 2016 года

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Первое место в списке заняла драма "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова.

"Бен-Гур" смог вернуть только 43% вложенных в него средств Кинопоиск

Историческая драма "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова возглавила рейтинг самых дорогостоящих провалов уходящего года, который составило издание The Hollywood Reporter. Картина собрала в мировом прокате 94,1 миллиона долларов при бюджете 110 миллионов плюс расходы на маркетинг. Как подчеркивает издание, фильм смог окупить только 43% вложенных средств, студии же потеряли на его создании 120 миллионов долларов.

Второе место занял "Большой и добрый великан" Стивена Спилберга, который окупил 64% вложенного финансирования, а потери от его создания составили 100 миллионов долларов. На третьей строчке разместился фильм "Боги Египта", вернувший 53% вложенных средств, потери от создания которого составили 90 миллионов долларов.

В список также вошли "Шпионы" Роберта Земекиса с Брэдом Питтом и Марион Котийяр (потери около 80 миллионов долларов), "Охотники за привидениями" Пола Фига (минус 70 миллионов долларов) и "Алиса в Зазеркалье" Джеймса Бобина (убыток около 70 миллионов долларов).

Ранее Forbes назвал самые провальные фильмы 2016 года. Первое место в списке занял фильм "Макс Стил". При бюджете в 10 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате всего 4,4 миллиона, то есть создатели смогли вернуть всего 42% вложенных в создание картины средств.