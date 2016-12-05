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Названы лучшие фильмы 2016 года по версии Google

5 декабря в 17:51

В число лучших фильмов года вошли, в том числе, "Первый мститель: Противостояние", "Бэтмен против Супермена" и "Дэдпул".

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"Дэдпул" стал лучшим фильмом 2016 года
скриншот видео
Компания Google назвала лучшие фильмы 2016 года, которые пользовались популярностью у пользователей Google Play. Как отмечает Business Insider, не все фильмы, которые вошли в список, были выпущены в 2016 году, премьеры некоторых из них состоялись в конце 2015.

Стоит отметить, что среди 50 самых популярных фильмов 2016 года наиболее просматриваемыми стали фильмы о супергероях. Первое место занял фильм о болтливом наемнике "Дэдпул", второе – седьмой эпизод "Звездных войн", а на третьей строчке расположился мультфильм "Зоотрополис".

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Топ-20 фильмов 2016 года:

1. "Дедпул" (в трейлер присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика)

2. "Звездные войны: Пробуждение силы"

3. "Зоотрополис"

4. "Первый мститель: Противостояние"

 

5."Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"

6. "Легенда Хью Гласса"

7. "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2"

8. "007: Спектр"

9. "Хороший динозавр"

10. "Люди Икс: Апокалипсис"

11. "Крид: Наследие Рокки"

12. "13 часов: Тайные солдаты Бенгази"

13. "Кто в доме папа"

14. "Омерзительная восьмерка"

15. "Книга джунглей"

16. "Стартрек: За пределами Вселенной"

17. "Падение Лондона"

18. "Кунг-фу панда 3"

19. "Полтора шпиона"

20. "Игра на понижение"

Ранее Forbes назвал самые провальные фильмы 2016 года. Первое место в списке занял фильм "Макс Стил". При бюджете в 10 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате всего 4,4 миллиона, то есть создатели смогли вернуть всего 42% вложенных в создание картины средств.

По материалам: ZN.UA
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