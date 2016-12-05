Названы лучшие фильмы 2016 года по версии Google

В число лучших фильмов года вошли, в том числе, "Первый мститель: Противостояние", "Бэтмен против Супермена" и "Дэдпул".
Стоит отметить, что среди 50 самых популярных фильмов 2016 года наиболее просматриваемыми стали фильмы о супергероях. Первое место занял фильм о болтливом наемнике "Дэдпул", второе – седьмой эпизод "Звездных войн", а на третьей строчке расположился мультфильм "Зоотрополис".
Топ-20 фильмов 2016 года:
1. "Дедпул" (в трейлер присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика)
2. "Звездные войны: Пробуждение силы"
3. "Зоотрополис"
4. "Первый мститель: Противостояние"
5."Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"
6. "Легенда Хью Гласса"
7. "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2"
8. "007: Спектр"
9. "Хороший динозавр"
10. "Люди Икс: Апокалипсис"
11. "Крид: Наследие Рокки"
12. "13 часов: Тайные солдаты Бенгази"
13. "Кто в доме папа"
14. "Омерзительная восьмерка"
15. "Книга джунглей"
16. "Стартрек: За пределами Вселенной"
17. "Падение Лондона"
18. "Кунг-фу панда 3"
19. "Полтора шпиона"
20. "Игра на понижение"
Ранее Forbes назвал самые провальные фильмы 2016 года. Первое место в списке занял фильм "Макс Стил". При бюджете в 10 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате всего 4,4 миллиона, то есть создатели смогли вернуть всего 42% вложенных в создание картины средств.ZN.UA