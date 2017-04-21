Названы лауреаты премии украинской киноакадемии "Золотая юла"

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Триумфатором церемонии награждения стал фильм "Гнездо горлицы".

Фильм "Гнездо горлицы" получил шесть наград премии "Золотая юла" Кинопоиск

20 апреля в Киеве состоялась церемония награждения премией "Золотая юла", которая была учреждена украинской киноакадемией. Всего на получение премии претендовали 76 фильмов, из которых затем был сформирован короткий список.

В наибольшем количестве номинаций (8 из 13) был представлен фильм Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы", который и стал триумфатором церемонии награждения, получив шесть наград. Картина получила премии за лучший фильм, режиссуру, главную женскую роль, главную мужскую роль, женскую роль второго плана и мужскую роль второго плана.

Фильмы "Моя бабушка Фанни Каплан" и "Жива ватра" получили по две награды премии. В частности, лента "Моя бабушка Фанни Каплан" была отмечена за лучший сценарий и работу художника-постановщика, а "Жива ватра" - за музыку и работу оператора-постановщика.

Напомним, что в ночь на 27 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премией "Оскар". Она завершилась ошибочным вручением награды в категории "Лучший фильм" мюзиклу "Ла-Ла Ленд". Ошибка была сразу же исправлена и статуэтку получил фильм "Лунный свет".