Названа причина смерти Джорджа Майкла

Певец скончался от сердечной недостаточности.

Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет Кинопоиск

Британский певецумер от сердечной недостаточности. Об этом заявил его менеджер Майкл Липпман, сообщает Sky News

Исполнитель скончался 25 декабря в возрасте 53 лет. В полиции заявили, что не видят в смерти Майкла "никаких подозрительных обстоятельств".

"С великой скорбью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж ушел с миром дома в период Рождества. Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время", заявил агент исполнителя.

Джордж Майкл (Георгиос Кириякос Панайотоу) родился в Лондоне в 1963 году. Известность получил в середине 1980-х как вокалист группы Wham! В 1986 году начал сольную карьеру, за вермя которой было продано более 100 милионов его записей.

Майкл – обладатель двух премий "Грэмми" за дебютный сольный альбом Faith (1987) и за песню I Knew You Were Waiting (For Me), записанную дуэтом с Аретой Франклин в 1986 году.