Названа дата выхода в прокат украинского фэнтези "Сторожевая застава"

Картина выйдет на экраны 12 октября.

Фильм выйдет на экраны 12 октября скриншот видео

Первое украинское фэнтези про супергероев "Сторожевая застава" выйдет в прокат 12 октября 2017 года. А уже в феврале картина будет представлена на Европейском кинорынке European Film Market, который пройдет с 9 по 17 февраля в рамках 66-го Берлинского международного кинофестиваля.

Права на показ ленты еще на этапе съемок были проданы в Италию,Испанию, Иран, Японию, а также во Францию ​​и на франкоязычные территории, ведутся переговоры с Германией и странами Латинской Америки.

В главных ролях снялись Даниил Каменский, Ева Кошева, Роман Луцкий, Олег Волощенко, Александр Комаров, Георгий Деревянский, Слава Красовская, Наталья Сумская, Ержан Нуримбет, Ерболат Тогузаков, Иван Денисенко и Олег Михайлюта (Фагот).

По сюжету, солнечное затмение активизирует магический портал времени. Обычный парень Витя попадает из ХХІ века на тысячу лет назад. Так начинается его опасное, полное приключений путешествие. Впереди смертельные опасности, черная магия, встреча с новыми друзьями и настоящими героями былин - богатырями: юным Олешко, мощным Ильей и строгим Добрыней - все это в сопровождении впечатляющих визуальных эффектов. Витя оказывается в самом эпицентре невероятных событий, вступает в битву с мифическим существами и узнает, что такое настоящая храбрость.

Ранее был опубликован трейлер фильма "Валериан и город тысячи планет" Люка Бессона.