Названа дата выхода нового сезона сериала "Твин Пикс"

Продолжение культового шоу будет показано 21 мая.

Новый сезон "Твин Пикс" будет показан 21 мая kinopoisk.ru

Премьерный эпизод культового сериала "Твин Пикс" будет показан на канале Showtime 21 мая 2017 года. Об этом заявил президент телеканале Дэвид Невинс, сообщает Deadline.

Невинс также отметил, что новые серии будут выходит раз в неделю, но третий и четвертый эпизоды сериала будут опубликованы на цифровой платформе Showtime сразу после премьеры. Всего же в сезоне будет 18 эпизодов. Режиссер Дэвид Линч снимал весь сезон как один фильм, поэтому точное количество эпизодов до конца оставалось неизвестным.

В новом сезоне сыграют Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид, Эшли Джадд. К своим ролям вернутся некоторые актеры, снявшиеся в первых двух сезонах: Дэвид Духовны, Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Дэвид Патрик Келли и Шерилин Фенн.

В апреле прошлого года режиссер сериала Дэвид Линч отказался от производства сериала из-за расхождений во взглядах на бюджет, заявив, что выделенных ему средстве недостаточно для воплощения написанного сценария. Затем Линч вернулся на роль режиссера "Твин пикс", сказав, что "слухи – это не то, что кажется. Шоу возвращается".

Позже появилась информация о том, что новый сезон сериала выйдет на экраны в 2017 году. Сериал появится на экранах после 25 летнего перерыва.