Наташе Королевой запретили въезд на территорию Украины

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На 14 декабря был запланирован концерт певицы в Киеве.

Наташе Королевой на пять лет запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны певице Наташе Королевой (настоящая фамилия Порывай). Соответствующий документ опубликовал на своей странице на Facebook Дмитрий Корчинский.

Решение о запрете въезда на территорию Украины для Королевой СБУ приняла в ответ на депутатское обращение Оксаны Корчинской. Въезд на территорию страны певице запрещен на пять лет.

Концерт Королевой в Киеве был запланирован на 14 декабря. Ранее в сети разгорелся скандал, связанный с концертом певицы, поскольку Королева снималась в сериале "Домик на юге" в оккупированном Крыму.

Кроме того, въезд на территорию страны был закрыт также актрисе Ирине Медведевой, которая играет вместе с Маратом Башаровым в спектакле "Сублимация любви", показ которого должен был пройти в Киеве. В деятельности же самого актера СБУ не обнаружила угрозы национальной безопасности Украины.

В конце августа прошлого года СБУ запретила въезд на территорию страны 16 российским журналистам и деятелям культуры.

Въезд на территорию Украины запрещен публицистам Владимиру Кучеренко, Егору Холмогорову и Михаилу Хазину. Кроме того, в список персон нон-грата в Украине попали следующие представители российского шоу-бизнеса: Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия, Иосиф Пригожин, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье, Стас Пьеха и Никита Михалков.

Минкульт Украины также составил "белый список" иностранных деятелей культуры. Большинство в этом списке, который возглавил Андрей Макаревич, - российские деятели различных областей культуры. Но есть и американские и европейские актеры, музыканты, режиссеры: Вим Вендерс, Педро Альмодовар, Джордж Клуни, Мила Йовович и другие.