Наталья Заболотная инициировала законопроект о финансовой поддержке культуры

Законопроект предполагает отчисления от социально вредных видов бизнеса на культурные и социальные потребности.

Наталья Заболотная инициировала создание в Украине "Фонда добрых дел"

Экс-директор "Мистецького арсенала", известный арт-менеджер Наталья Заболотная в интервью ZN.UA о законотворческих и гуманитарных инициативах, в частности, инициированном ей законопроекте №3597 "О государственном фонде гуманитарного развития страны".

Соавторами законопроекта стали 19 парламентариев из разных групп и фракций. "Если вкратце, то здесь речь об отчислениях от социально вредных видов бизнеса — азартного, алкогольного и табачного — в "Фонд добрых дел" (по аналогии с британским) на культурные и социальные потребности нашего общества. Подобное действительно успешно апробировано в Британии, Эстонии", заявила Заболотная.

По ее словам, принятие данного законопроекта особенно актуально на фоне предложений по легализации игорного бизнеса в нашей стране. Как подчеркивает Заболотная, " культура — это сфера национальной безопасности нашей страны. Мы уже почти на краю бездны, и точка невозврата может быть вот-вот пройдена. Проекты законов "О детенизации азартного бизнеса" и "О государственном фонде гуманитарного развития Украины" внесены в порядок голосования сессии. И они должны идти одним пакетом. Иначе социальной катастрофы, которую принесет Украине огульная легализация азартного бизнеса, увы, не избежать".

Читайте полностью интервью Екатерины Константиновой с Натальей Заболотной в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".