Над фильмом "Шерлок Холмс 3" с Робертом Дауни-младшим будут работать пять сценаристов

Над сценарием будут работать авторы "Стражей галактики" и сиквела "Звездных войн".
Над сценарием картины будут работать Николь Перлман ("Стражи Галактики"), Джастин Мэйлен (грядущие "Спасатели Малибу"), Гари Уитт ("Изгой-один"), Дженива Робертсон-Дуарет (новая "Лара Крофт") и Киран Фицджеральд ("Сноуден").
В феврале Дауни-младший начинает работу над новыми "Мстителями", поэтому ждать выхода фильма о детективе в ближайшее время не следует.
Ранее стало известно о том, что новый сезон сериала "Шерлок" выйдет на экраны 1 января 2017 года. Первый эпизод нового сериала получит название "Шесть Тэтчер", что является отсылкой к рассказу Артура Конана Дойла "Шесть Наполеонов". Злодея втором эпизоде четвертого сезона сыграет актер Тоби Джонс, который озвучил эльфа Добби в "Гарри Поттере".ZN.UA