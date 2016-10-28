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Над фильмом "Шерлок Холмс 3" с Робертом Дауни-младшим будут работать пять сценаристов

28 октября в 13:52

Над сценарием будут работать авторы "Стражей галактики" и сиквела "Звездных войн".

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Сценарий для нового "Шерлока Холмса" напишут пять сценаристов
Кинопоиск
Компании Warner Bros. и Team Downey, которые занимаются производством третьей части фильма о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни-младшим в главной роли, выбрали авторов для работы над сценарием фильма. Как сообщает Variety, для работы над новым "Шерлоком Холмсом" будет использован метод так называемой сценарной комнаты, когда сразу несколько авторов совместно в одном помещении обсуждают и прорабатывают сюжет. 

Над сценарием картины будут работать  Николь Перлман ("Стражи Галактики"), Джастин Мэйлен (грядущие "Спасатели Малибу"), Гари Уитт ("Изгой-один"), Дженива Робертсон-Дуарет (новая "Лара Крофт") и Киран Фицджеральд ("Сноуден").

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В феврале Дауни-младший начинает работу над новыми "Мстителями", поэтому ждать выхода фильма о детективе в ближайшее время не следует.

Ранее стало известно о том, что новый сезон сериала "Шерлок" выйдет на экраны 1 января 2017 года. Первый эпизод нового сериала получит название "Шесть Тэтчер", что является отсылкой к рассказу Артура Конана Дойла "Шесть Наполеонов". Злодея втором эпизоде четвертого сезона сыграет актер Тоби Джонс, который озвучил эльфа Добби в "Гарри Поттере".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Холмс актер
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