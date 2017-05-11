На "Оперное Евровидение" в Киев приедет 200 участников

Форум состоится с 18 по 20 мая.

На "Оперном Евровидении" ожидается приезд 200 гостей

С 18 по 20 мая в Киеве состоится важнейший культурный форум, который по своему статусу почти не уступает нынешнему Евровидению.

Жанровая специфика предстоящего события – все же не популярная музыка, а серьезная: опера, оперетта. Такой форум, инициированн известной ассоциацией OPERA EUROPA. В его рамках - трехдневная конференция "Искусство объединяет" с участием известных оперных продюсеров, режиссеров и дирижеров Европы.

Принимать в Украине такого веса культурный форум – честь и ответственность. Тем более, что подобное мероприятие пройдет в нашей стране впервые. И тем более, что другие страны очень хотели бы организовать такое событие и у себя (РФ в частности).

Инициатива и реализация OPERA EUROPA в Украине – стратегия и тактика, прежде всего, Киевского Национального театра оперетты (художественный руководитель Богдан Струтинский). К мероприятию присоединится и Национальная опера Украины. Эти два театра и станут главными площадками OPERA EUROPA.

Подобные мероприятия во всем мире собирают созвездие музыкального театрального мира. Цель собраний – утвердить искусство оперы как современного вида искусства, а также обсудить стратегические направления продвижения современной оперы в мире и выработать действенные методы такого продвижения.

Как сообщила ZN.UA куратор проекта и директор-распорядитель Киевской Национальной оперетты Елена Цыба, Киев посетят уникальные европейские специалисты, люди, которые в прямом, а не в переносном смысле "форматируют" современное оперное пространство. Это, в частности Ева Клайниц (директор Театра оперы в Штутгарде), Николас Пэйн (директор OPERA EUROPA), Боб Брандсен (Королевская Опера, Лондон), Барбара Геслер (представитель Креативной Европы), Дан Куперман (Американская опера, Нью-Йорк), Беата Клатка (Польская национальная опера).

И это далеко не полный перечень гостей. Ожидаются также представители из Национального театра оперы Брно, из Уэльской национальной оперы (Кардиф), Викторианской оперы (Мельнбурн), Финской национальной оперы (Хельсинки), Государственной оперы Мюнхена, Словенской национальной оперы (Любляна), Комической оперы (Хельсинки), многих других театров. Всего ожидается приезд 200 участников.

Программа OPERA EUROPA в Киеве - насыщенная. Уже в первый день, 18 мая, встреча европейской оперной элиты с Евгением Нищуком, Виталием Кличко, Иванной Климпуш-Цинцадзе.

Темы последующих конференций и дискуссий, 19-20 мая: "Культурные политики: строим мосты", "Авторские права", "Копродукция", "Репертуарный или бродвейский театр: будущая картина музыкального рыке ХХІ века", "Он-лайн средства продвижения жанра оперы", "Международное сотрудничество: копродукция, гастроли", "Цифровые платформы продвижения искусства", "Фандрайзинг: лучшие практики", "Оперная карьера на примере молодых художников и менеджеров", "Роль оперы и музыкального театра в обществе сегодня". Среди спикеров как европейские оперные менеджеры, так и представители украинского музыкального театра.

Важный гость в рамках OPERA EUROPA - украинский дирижер Кирилл Карабиц, который сделал в Европе феерическую карьеру.

В рамках OPERA EUROPA планируются прослушивания украинских певцов. Среди мероприятий для гостей - Bravo l'Operette и "Графиня Марица" в Национальной оперетте, а также "Набукко" в Национальной Опере.

Два дня подряд будет проходить заседания директоров ассоциации OPERA EUROPA. И, как отмечают украинские организаторы, это престижное мероприятие позволит наладить новые творческие связи с европейскими театрами, которые в дальнейшем станут основой для новых совместных проектов.