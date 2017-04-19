На "Книжном арсенале" презентуют новинки 150 издательств

Фестиваль пройдет с 17 по 21 мая.

"Книжный арсенал" пройдет с 17 по 21 мая artarsenal.in.ua

С 17 по 21 мая в "Мистецькому арсеналі" пройдет уже традиционный фестиваль "Книжный арсенал" , который в этом году анонсирует новинки более 150 издательств.

Фокус-тема нынешнего "Книжного Арсенала" формулируется как "Смех. Страх. Сила" и объединяет дискуссии о политическом карнавале, черном юморе и явлениях, над которыми смеется украинский Интернет. Важным поводом для определения темы стала 175-годовщина со времени выхода полного издания "Энеиды" Ивана Котляревского — яркого примера украинской смеховой культуры.

Фестиваль презентует расширенную международную программу, в которой запланировано участие свыше 50 известных писателей, литературных деятелей и художников из США, Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Германии, Франции, Польши, Латвии, Чехии, Грузии, Бельгии, Румынии и других стран.

В 2017 году Книжный Арсенал также начинает традицию приглашения в Украину крупных мировых литературных фестивалей. Первым гостем в рамках этой спецпрограммы станет Бирмингемский литературный фестиваль (по инициативе Британского Совета в Украине), который примет участие в "Книжном арсенале" с многоплановой кураторской программой, которая предусматривает перформативную, образовательную, исследовательскую, клубную составляющие.

Кроме того, в этом году ожидается чрезвычайно интересная кураторская программа Оксаны Забужко "Расскажи мне обо мне" (Литература в мире глобального недоразумения).

Подробнее о событии читайте в свежем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".