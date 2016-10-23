На кинофестивале в Польше состоялась акция в поддержку Олега Сенцова

Все гости фестиваля подняли вверх таблички с призывом освободить режиссера.
Фотографии с события разместил на своей странице на Facebook бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев.
Все гости фестиваля одновременно подняли вверх таблички с призывом освободить Сенцова.
Ранее заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил, что министерство юстиции РФ отказало Украине в передаче политзаключенного Олега Сенцова.
Украинского режиссера Сенцова и задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. ЕГо этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Сенцов вины не признал.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности "преступлений" режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима.ZN.UA