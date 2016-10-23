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На кинофестивале в Польше состоялась акция в поддержку Олега Сенцова

23 октября в 11:05

Все гости фестиваля подняли вверх таблички с призывом освободить режиссера.

Иск_ФСБ_Сенцов
В Польше прошла акция в поддержку Олега Сенцова
STR
На фестивале украинского кино "Украина!", который проходил в Варшаве в кинотеатре "Иллюзион", прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по сфабрикованному обвинению.

Фотографии с события разместил на своей странице на Facebook бывший политзаключенный Геннадий Афанасьев.

Все гости фестиваля одновременно подняли вверх таблички с призывом освободить Сенцова.

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Ранее заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов сообщил, что министерство юстиции РФ отказало Украине в передаче политзаключенного Олега Сенцова.

Украинского режиссера Сенцова и задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. ЕГо этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Сенцов вины не признал.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. По совокупности "преступлений" режиссер приговорен к 20 годам колонии строгого режима.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сенцов кино фестиваль
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