На киевском фестивале "Молодость" покажут последний фильм Анджея Вайды

Фестиваль пройдет с 22 по 30 октября.
Лента рассказывает о знаменитом польском художнике и теоретике искусства Владиславе Стржеминском. Он был одним из лидеров авангарда в межвоенные годы. Так как мастер жил в эпоху сталинизма — он часто оказывался перед непростым моральным выбором. Главную роль в картине исполнил живой классик польского кино Богуслав Линда.
Фильм будет показан на закрытии фестиваля "Молодость".
Подробнее о программе фестиваля читайте в статье Антона Филатова "Любовники и воры. 10 фильмов "Молодости"-2016" в ближайшем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA