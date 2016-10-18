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На киевском фестивале "Молодость" покажут последний фильм Анджея Вайды

18 октября в 14:11

Фестиваль пройдет с 22 по 30 октября.

Анджей Вайда
Последний фильм Анджея Вайды покажут на закрытии фестиваля "Молодость"
wikimedia.org
22 октября в Киеве стартует  46-й Международный кинофестиваль "Молодость". В течение девяти дней будет показано около 200 картин, среди которых фильм "Послеобраз", ставший последней работой режиссера Анджея Вайды, который ушел из жизни 9 октября.

Лента рассказывает о знаменитом польском художнике и теоретике искусства Владиславе Стржеминском. Он был одним из лидеров авангарда в межвоенные годы. Так как мастер жил в эпоху сталинизма — он часто оказывался перед непростым моральным выбором. Главную роль в картине исполнил живой классик польского кино Богуслав Линда.

Фильм будет показан на закрытии фестиваля "Молодость".

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Подробнее о программе фестиваля читайте в статье Антона Филатова "Любовники и воры. 10 фильмов "Молодости"-2016" в ближайшем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги фестиваль фильм Молодость Киев Вайда
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