На киевском фестивале "Молодость" покажут последний фильм Анджея Вайды

Фестиваль пройдет с 22 по 30 октября.

Последний фильм Анджея Вайды покажут на закрытии фестиваля "Молодость" wikimedia.org

22 октября в Киеве стартует 46-й Международный кинофестиваль "Молодость". В течение девяти дней будет показано около 200 картин, среди которых фильм "Послеобраз", ставший последней работой режиссера Анджея Вайды , который ушел из жизни 9 октября.

Лента рассказывает о знаменитом польском художнике и теоретике искусства Владиславе Стржеминском. Он был одним из лидеров авангарда в межвоенные годы. Так как мастер жил в эпоху сталинизма — он часто оказывался перед непростым моральным выбором. Главную роль в картине исполнил живой классик польского кино Богуслав Линда.

Фильм будет показан на закрытии фестиваля "Молодость".

Подробнее о программе фестиваля читайте в статье Антона Филатова "Любовники и воры. 10 фильмов "Молодости"-2016" в ближайшем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина".