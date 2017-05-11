На "Евровидение 2017" продано более 58 тысяч билетов

Небольшое количество билетов в фан-зону все еще можно купить.

На "Евровидение" продано 58 тысяч 400 билетов Василий Артюшенко, ZN.UA

На международный песенный конкурс "Евровидение 2017" , который проходит в Киеве, продано более 58 тысяч билетов. Об этом заявил исполнительный продюсер "Евровидения" в Украине Павел Грицак, сообщает "Укринформ".

"По состоянию на сегодня продано более 58 тысяч 400 билетов, что очень хороший результат. И мы очень рады, что такое количество зрителей посетит песенный конкурс "Евровидение". Мы видим, что дневные шоу имеют огромную популярность, и очень рады, что приходят семьи, и это прекрасный большой, большой проект останется в памяти у детей", - рассказал он.

Вместе с тем, Грицак добавил, что на данный момент небольшое количество билетов в фан-зону, в том числе и на полуфинал, все еще осталось.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.

9 сентября стало известно, что городом, который примет песенный конкурс "Евровидение-2017" станет Киев.

На заседании 11 октября Кабинет министров Украины утвердил план подготовки к проведению "Евровидения" в Украине в 2017 году. Согласно плану, Киевская городская государственная администрация и Национальная телекомпания Украины должны обеспечить подготовку мест проведения "Евровидения", создать инфраструктуру и обеспечить трансляцию конкурса.

25 февраля стало известно, что Украину в этом году на песенном конкурсе представит группа O.Torvald.