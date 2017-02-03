На Бродвее покажут спектакль по мотивам произведения "1984" Оруэлла

Интерес к постановке вызван высказыванием советника Трампа об "альтернативных фактах".
Новая постановка является британской сценической адаптацией романа, созданной Робертом Айком и Дунканом Макмилланом. Спектакль был номинирован на театральную премию Лоуренса Оливье. Ожидается, что постановку можно будет увидеть на Бродвее уже в июне этого года.
Роман "1984" был написан Оруэллом в 1949 году, он рассказывает об обществе, которое контролируется Большим Братом, а факты в нем искажаются и интерпретируются в соответствии с "новоязом".
Возобновление интереса к роману вызвано тем, что советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй использовала выражение "альтернативные факты", отвечая на вопрос о недостоверной информации, которая используется администрацией Трампа.
Дональд Трамп был приведен к присяге президента США в пятницу, 20 января, сменив на этой должности Барака Обаму.
После вступления на должность Трамп подписал несколько указов. В частности, 27 января Трамп распорядился в течение 4 месяцев не впускать в страну беженцев из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Документ вступил в действие уже на следующий день. Президент США объяснил свое решение борьбой с терроризмом.
70-летний миллиардер Дональд Трамп озвучил свое намерение баллотироваться в президенты США лишь в 2015-ом, хотя минимум пять раз объявлял о своих планах побороться за президентское кресло, начиная с 1988 года. Подробнее читайте в материале ZN.UA "Из кресла миллиардера в кресло президента: путь Трампа в Белый дом".ZN.UA