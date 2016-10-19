Молодой театр покажет 100-тый "антипутинский" спектакль

Показ спектакля "Четвертая сестра" состоится 22 октября.

22 октября Молодой театр покажет 100 спектакль "Четвертая сестра" www.molody.kiev.ua

Киевский Молодой театр 22 октября презентует юбилейный – 100-тый – спектакль "Четвертая сестра" (по пьесе польского драматурга Януша Гловацкого), который журналисты называют "антипутинским".

Премьера спектакля состоялась еще 2 февраля 2007 года. С тех пор постановка собирает полные залы и провоцирует полемические отклики зрителей. Выдающийся польский драматург Януш Гловацкий, по мнению критиков, сделал на основе своей "Четвертой сестры" (2002) довольно откровенную и даже жестокую пародию на чеховские "Три сестры" (1900). То есть в современной польской пьесе нынешние сестры попали в Москву, но мечтают о Нью-Йорке.

По мнению некоторых украинских журналистов, "театральную аллюзию Чехова Януш Гловацкий превратил из антиимперской по содержанию - в антироссийскую и антипутинскую". В сюжете Гловацкого есть намеки на жизнь и быт современной РФ: КГБ, маргиналы, униженная интеллигенция.

В спектакле режиссера Станислава Моисеева задействован звездный состав: Станислав Боклан, Римма Зюбина, Ирма Витовская, Наталья Васько, Елена Узлюк, Виктория Авдеенко и другие известные актеры.

По мнению театрального критика Олега Вергелиса, "острый сатирический и публицистический пыл этого не нового спектакля попадает в самое сердце нашего драматического и конфликтного настоящего".

Перевод "Четвертой сестры" на украинский язык осуществил известный писатель и поэт Александр Ирванец. По его мнению, эта постановка Молодого - глубокая и интересная, а творчество выдающегося польского драматурга Януша Гловацкого украинский театр только-только начинает для себя открывать.

В субботнем номере еженедельника "Зеркало недели. Украина" рассказ Александра Ирванца о Януша Гловацком и его пьесе - в материале "Четвертая сестра" коня оседлала".