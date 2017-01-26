Молодой театр громко презентовал современную украинскую прозу

В Киеве состоялась премьера спектакля "Гагарин и Барселона".

В Киевском академическом Молодом театре продолжаются премьерные показы спектакля "Гагарин и Барселона". Эта постановка появилась в рамках совместного проекта "Про-За-Театр", который инициировали Молодой театр и газета "Зеркало недели. Украина". Замысел заключается в том, чтобы объединить в рамках постановки современную малую украинскую прозу, новые тексты лучших отечественных прозаиков. Среди таких текстов – произведения Руслана Горового (его рассказ дал название спектаклю), Сергея Жадана, Любко Дереша, Евгении Кононенко, Юрия Винничука. Кроме спектакля в рамках проекта также встречи с известными писателями, круглые столы, презентации новых книг.

По замыслу художественного руководителя Молодого театра режиссера Андрея Билоуса, каждый отдельный сюжет в спектакле – это маленький космос, в котором живет тот или иной герой, а в общем смысле "космос" - это наша жизнь, в водовороте которого так важно встретить родственную душу. В спектакле есть сюжеты забавные, щемящие, философские. О сыне-вегетарианце, о распутной дочери и сварливой матери, о поисках любви в собственной ванной комнате...

Над отдельными сюжетами спектакля работали студенты-режиссеры Театрального университета имени Ивана Карпенко-Карого. Концепция спектакля и общее режиссерское решение – Андрей Билоус. В спектакле задействованы как молодые актеры, так и мастера театра: Валерий Шептекита, Ярослав Гаврилюк, Татьяна Стебловская, Ирина Кравченко. Первые отзывы на премьеру Молодого в соцсетях довольно восторженные.

Далее - избранные цитаты: "Сплести воедино такие разные тексты, совместить разных писателей в одно живое целое – и при этом собрать такой замечательный и молодой актерский состав... Выжать – смех и слезы, добраться до загрубевшего заскорузлого сердца... Это стихия и красота!"; "Это не игра, они живут на сцене! Это настоящее украинское возрождение".

Автор рассказа "Гагарин и Барселона" Руслан Горовой отметил после премьеры в соцсети Facebook: "В общем, все круты без исключения! Это искренне".