Metallica стала самой востребованной метал-группой в мире

Самый популярный трек коллектива, Enter Sandman, прослушали 108 миллионов раз.
Музыку группы ежемесячно слушают семь миллионов человек, при этом песни Metallica присутствуют в списках воспроизведения 15 миллионов человек. Самый популярный трек коллектива, Enter Sandman, прослушали 108 миллионов раз, а общая продолжительность воспроизведенной на Spotify музыки Metallica составила 11 892 года.
18 ноября Metallica выпустила альбом Hardwired…To Self-Destruct, который станл первым, записанным группой после восьмилетнего перерыва.
Предпоследний альбом команды Death Magnetic вышел осенью 2008 года. В 2011-м Metallica совместно с Лу Ридом выпустила отдельную пластинку Lulu.
Metallica — одна из наиболее известных и коммерчески успешных метал-групп в мире. Вместе с Megadeth, Anthrax и Slayer Metallica входит в так называемую "большую четверку трэш-метала", которой удалось популяризировать жанр.
Ранее сообщалось о том, что последний альбом Дэвида Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, превратили в мини-сериал, показ которого будет проходить в социальной сети Instagram.ZN.UA