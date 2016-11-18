Metallica стала самой востребованной метал-группой в мире

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Самый популярный трек коллектива, Enter Sandman, прослушали 108 миллионов раз.

Metallica стала самым востребованным метал-коллективом в мире metallica.com

Spotify, ведущий мировой сервис, предоставляющий возможность легального прослушивания музыки в интернете, назвал рок-группу Metallica самым востребованным метал-коллективом в мире, сообщает NME

Музыку группы ежемесячно слушают семь миллионов человек, при этом песни Metallica присутствуют в списках воспроизведения 15 миллионов человек. Самый популярный трек коллектива, Enter Sandman, прослушали 108 миллионов раз, а общая продолжительность воспроизведенной на Spotify музыки Metallica составила 11 892 года.

18 ноября Metallica выпустила альбом Hardwired…To Self-Destruct, который станл первым, записанным группой после восьмилетнего перерыва.

Предпоследний альбом команды Death Magnetic вышел осенью 2008 года. В 2011-м Metallica совместно с Лу Ридом выпустила отдельную пластинку Lulu.

Metallica — одна из наиболее известных и коммерчески успешных метал-групп в мире. Вместе с Megadeth, Anthrax и Slayer Metallica входит в так называемую "большую четверку трэш-метала", которой удалось популяризировать жанр.

Ранее сообщалось о том, что последний альбом Дэвида Боуи "Blackstar", который вышел за два дня до смерти музыканта, превратили в мини-сериал, показ которого будет проходить в социальной сети Instagram.