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Мэрил Стрип раскритиковала Дональда Трампа на вручении "Золотого глобуса"

9 января в 14:36

Актриса обвинила избранного президента его в пренебрежительном отношении к человеку с инвалидностью. В ответ Трамп назвал ее "любительницей Хиллари".

мэрил стрип
Стрип раскритиковала Трампа за его пародию на репортера New York Times Сержа Ковалески, человека с инвалидностью
Кинопоиск
Во время церемонии награждения "Золотой глобус" Мэрил Стрип, которая получила премию за выдающиеся заслуги в кинематографе, раскритиковала избранного президента США Дональда Трампа. В частности, она вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста New York Times с инвалидностью Сержа Ковальски.

"Это был момент, когда человек, претендующий на наиболее уважаемый пост в нашей стране, спародировал репортера с инвалидностью. Человека, которого он превосходит его в привилегиях, власти и возможности дать отпор. Момент, когда я увидела это, разбил мне сердце, и я до сих пор не могу выбросить его из головы, потому что это было не в кино, это было в реальной жизни", - заявила актриса в своей речи.

При этом Стрип не произнесла имени будущего президента.

Актриса подчеркнула, что такое поведение президента "дает разрешение" остальным поступать так же. Поступок Трампа она назвала "инстинктом унижать, подчеркнув, что "неуважение влечет за собой неуважение, насилие ведет к насилию".

На это Трамп назвал Стрип "любительницей" Хиллари Клинтон, а также заявил, что не удивлен тому, что "подвергается атакам со стороны либералов из мира кино".

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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов 74 премии "Золотой глобус". Лидером по числу выигранных статуэток стал мюзикл "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главной роли. Он победил во всех семи номинациях, где был представлен, таким образом устновив новый рекорд в истории "Золотого глобуса".

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент актриса Трамп
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