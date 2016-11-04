Мэрил Стрип получит особую премию в рамках "Золотого глобуса"

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Актриса получит премию за вклад в мир развлечений.

Мэрил Стрип получит награду за вклад в мир развлечений Кинопоиск

Актриса и восьмикратный обладатель премии "Золотой глобус" Мэрил Стрип получит специальную премию Сесиля Б. Де Милля в рамках "Золотого глобуса", сообщает Associated Press

Премия присуждена актрисе с формулировкой "за выдающийся вклад в мир развлечений".

74-я ежегодная церемония вручения премии "Золотой глобус" состоится 8 января 2017 года, номинанты будут объявлены 12 декабря.

Премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм" в 2015 году получила лента Алехандро Гонсалеса Иньяритту "Выживший" ("Легенда Хью Гласса"). Сам Иньяритту был назван лучшим режиссером за работу над картиной. Кроме того, премия за лучшую мужскую роль в драматическом художественном фильме досталась Леонардо ДиКаприо, который сыграл главную роль в этой картине.