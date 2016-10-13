Майкл Джексон в четвертый раз возглавил список самых богатых мертвых знаменитостей

В список также вошли Принс и Дэвид Боуи, которые скончались в этом году.

Майкл Джексон снова возглавил список самых богатых мертвых знаменитостей

Американский певец Майкл Джексон , который ушел из жизни в 2009 году, четвертый год подряд возглавил рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей, который составил журнал Forbes.

Джексон заработал 825 миллионов долларов, 750 миллионов из которых принесла продажа прав на половину каталога песен The Beatles, принадлежавшую Джексону. Сделка состоялась в марте.

На втором месте списка разместился Чарльз Шульц, автор комиксов Peanuts про приключения мальчика Чарли Брауна и его собаки Снупи. Его доход составил 48 миллионов. Третье место занял гольфист Арнольд Палмер, скончавшийся в 2016 году. Он заработал 40 миллионов долларов.

В список также вошли певец Принс, который заработал 25 миллионов долларов (5 место), и Дэвид Боуи с доходом 10,5 миллиона долларов (11 место). Оба скончались в этом году.

В прошлом году первые строчки в рейтинге самых богатых мертвых знаменитостей заняли Джексон, Элвис Пресли и Шульц.