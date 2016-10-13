Майкл Джексон в четвертый раз возглавил список самых богатых мертвых знаменитостей

В список также вошли Принс и Дэвид Боуи, которые скончались в этом году.
Джексон заработал 825 миллионов долларов, 750 миллионов из которых принесла продажа прав на половину каталога песен The Beatles, принадлежавшую Джексону. Сделка состоялась в марте.
На втором месте списка разместился Чарльз Шульц, автор комиксов Peanuts про приключения мальчика Чарли Брауна и его собаки Снупи. Его доход составил 48 миллионов. Третье место занял гольфист Арнольд Палмер, скончавшийся в 2016 году. Он заработал 40 миллионов долларов.
В список также вошли певец Принс, который заработал 25 миллионов долларов (5 место), и Дэвид Боуи с доходом 10,5 миллиона долларов (11 место). Оба скончались в этом году.
В прошлом году первые строчки в рейтинге самых богатых мертвых знаменитостей заняли Джексон, Элвис Пресли и Шульц.ZN.UA