Marilyn Manson даст концерт в Киеве

Поклонники Мэнсона смогут услышать песни из нового альбома Say10.

Мэрлин Мэнсон выступит в Киеве

2 августа 2017 года в киевском Дворце спорта состоится концер т рок-группы Marilyn Manson, сообщает Cultprostir.

Поклонники смогут впервые услышать песни из нового альбома Мэрлина Мэнсона Say10, выход которого запланирован на 14 февраля 2017 года.

По словам Мэнсона, треки из этой пластинки попали под влияние его хитов Antichrist Superstar и Mechanical Animals. "Также, в ней достаточно насилия, но она абсолютно отличается от всех предыдущих моих работ", – говорит музыкант.

19 июля на НСК "Олимпийский" состоится концерт группы Depeche Mode.