Манс Налетчик из "Игры престолов" сыграет в фильме "Лига справедливости"

Актер исполнит роль злодея Степпенвулфа.
Для создания образа Степпенвулфа будет использована технология захвата изображения, которая применялась для создания злодея Таноса в фильме "Стражи галактики", которого сыграл Джош Бролин.
Согласно сюжету Сеппенвулф является представителем новой расы божеств, родиной которых является планета Апокалипсис.
Фильм "Лига справедливости" расскажет о команде супергероев, которых собрали Бэтмен и Супермен. Объединившись и забыв о разногласиях, героям предстоит столкнуться лицом к лицу со страшной угрозой в лице могущественного правителя планеты Апоколипс — Дарксайда, чья мощь способна обратить в прах не только Землю, но и всю галактику.
Роли в фильме исполнят Галь Гадот, Джаред Лето, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эмбер Херд
Бен Аффлек, Эми Адамс, Джесси Айзенберг, Эзра Миллер, Кирси Клемонс и другие.