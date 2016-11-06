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Манс Налетчик из "Игры престолов" сыграет в фильме "Лига справедливости"

6 ноября в 17:40

Актер исполнит роль злодея Степпенвулфа.

киаран хайндс
Киаран Хайднс сыграет злодея в фильме "Лига справедливости"
Кинопоиск
Актер Киаран Хайндс, который играет Манса Налетчика в сериале "Игра престолов", сыграет злодея Степпенвулфа в фильме "Лига справедливости", сообщает  The Wrap.

Для создания образа Степпенвулфа будет использована технология захвата изображения, которая применялась для создания злодея Таноса в фильме "Стражи галактики", которого сыграл Джош Бролин.

 Согласно сюжету Сеппенвулф является представителем новой расы божеств, родиной которых является планета Апокалипсис.

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Фильм "Лига справедливости" расскажет о команде супергероев, которых собрали Бэтмен и Супермен. Объединившись и забыв о разногласиях, героям предстоит столкнуться лицом к лицу со страшной угрозой в лице могущественного правителя планеты Апоколипс — Дарксайда, чья мощь способна обратить в прах не только Землю, но и всю галактику.

Роли в фильме исполнят Галь Гадот, Джаред Лето, Генри Кавилл, Джейсон Момоа, Эмбер Херд 
Бен Аффлек, Эми Адамс, Джесси Айзенберг, Эзра Миллер, Кирси Клемонс и другие.

По материалам: ZN.UA
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