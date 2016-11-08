Мадонна устроила уличный концерт в поддержку Хиллари Клинтон

Концерт в Нью-Йорке собрал около 300 зрителей.

Мадонна на уличном концерте призвала голосовать за Хиллари Клинтон freemin.ru

Поп-звезда Мадонна в ночь на 8 ноября выступила на улице Нью-Йорка с импровизированным концертом в поддержку кандидата в президенты Хиллари Клинтон . Поклонники певицы выложили запись концерта на YouTube.

Мадонна начала свое выступление с призывом поддержать на выборах кандидата, который "не дискриминирует женщин, представителей ЛГБТ-сообщества и расовых меньшинств, не стремится построить вокруг США стену и отгородить их от всего мира".

По данным некоторых СМИ, послушать Мадонну пришли около 300 человек.

Напомним, что в США начались выборы президента. В этот раз в 10 штатах борьба за кресло президента будет продолжаться особенно напряженно, поскольку там ни один кандидат пока не получил уверенного преимущества. Такими штатами стали Аризона, Колорадо, Флорида, Айова, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания, Вирджиния и Нью-Гемпшир.

На выборах уже проголосовали более 40 миллионов американцев. Однако, результаты их волеизъявления пока не известны. В это же время, опрос Reuters показывает, что Клинтон имеет 90% шансов на победу над Трампом.

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