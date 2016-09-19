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Львовскому музею вернут украденные полвека назад портреты невестки и зятя Богдана Хмельницкого

19 сентября в 16:20

Эксперты подтвердили подлинность картин и перед возвращением во Львов их выставят в Кировоградском областном художественном музее.

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Найденный портрет Розанды Хмельницкой
violity.com

Львовскому историческому музею за две недели вернут портреты Розанды и Тимиша Хмельницких – невестки и зятя Богдана Хмельницкого, которые были похищены 1960 года в Львове. Владелец, который сначала пытался продать одну из них на интернет-аукционе, уже отдал оба произведения искусства в СБУ Кировоградской области. Об этом сообщил директор Львовского исторического музея Роман Чмелик.

"Наш эксперт уже в Кропивницком. Он подтвердил, что это оригиналы. Сейчас они переданы Кировоградскому областному художественному музею на временное хранение", сказал Чмелик в комментарии Zaxid.net.

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Напомним, что одна из картин из Львовского исторического музея стала лотом на интернет-аукционе. Неизвестный пользователь выставил на продажу картину XVII века, которую украли из музея в 1960 году. На картине инвентарный номер Львовского исторического музея.

Ранее сообщалось, что Украина вернула Нидерландам найдены СБУ картины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги музей Львов картины
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