Лидера группы Space отпустили из московской полиции с извинениями

Правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по заявлению Филиппа Киркорова.

Дидье Маруани отпустили из московской полиции wikimedia.org

Полиция Москвы отпустила лидера группы Space Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова, которые были задержаны накануне по заявлению Филиппа Киркорова , и извинилась перед ними, сообщает "Интерфакс".

"Полицейские отпустили Трунова и Маруани, в пять утра они вернулись домой. Полицейские принесли им извинения", заявила адвокат Людмила Айвар. По ее словам, правоохранительные органы не стали возбуждать уголовное дело по заявлению Киркорова о вымогательстве.

Маруани и Трунов были задержаны накануне в одном из отделений "Сбербанка", где Маруани собирался подписать мировое соглашение с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Маруани обвиняет Кирокорова в плагиате и нарушении авторских прав. По его словам, песня Киркорова "Жестокая любовь" является переработкой произведения Symphonic Space Dream. Стороны провели косультации с целью "урегулирования вопроса" путем выплаты компенсации.

По словам же адвоката Киркорова Александра Добровинского, никакого мирового соглашения не было достигнуто. "'Киркоров написал в полицию заявление о вымогательстве со стороны Маруани. Мы участвовали в следственном эксперименте ",- сказал он.

В начале ноября Маруани обратился в Московский городской суд с иском в 75 миллионов рублей (1 миллион евро) и требованием запретить Киркорову исполнять песню "Жестокая любовь". Однако Мосгорсуд вернул иск заявителю, и Маруани решил обратиться в американский суд.