Лиам Галлахер рассказал о готовности к воссоединению группы Oasis

При этом, Галлахер настаивает на том, что инициатива к воссоединению группы должна быть обоюдной.

Лиам Галлахер готов возродить Oasis

Британский музыкант Лиам Галлахер заявил о том, что готов к восстановлению творческого союза со своим братом Ноэолм и, как следствие, воссозданию группы Oasis. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

"Если это случится завтра, то я готов, мои вещи уже собраны. Если же это случится через год, то я опять же готов, если через 10 лет, то я все равно буду готов", - отметил экс-вокалист Oasis.

Вместе с тем, он дал понять, что он не пойдет к брату в качестве просителя, инициатива по восстановлению группы должна быть обоюдной.

Группа Oasis была основана двумя братьями в 1991 году и просуществовала 18 лет. Начиная с середины 1990-х годов, она стала одним из культовых музыкальных коллективов мира. Братья Галлахеры внесли существенный вклад в развитие таких классических жанров британской музыки как рок-н-ролл, инди-рок, альтернативный рок, брит-поп.

Ранее бас-гитарист рок-группы AC/DC Клифф Уильямс заявил о том, что он уходит из группы. По словам гитариста "пришло время уйти с пути" коллектива.