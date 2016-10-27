Топ Новости
<
>

Легендарная ABBA анонсировала новое шоу в 2018 году

27 октября в 12:35

Шоу будет создано с использованием технологии виртуальной реальности.

ABBA
ABBA воссоединится в 2018 году
fanpop.com
Легендарная шведская группа ABBA анонсировала "виртуальное и живое шоу" в 2018 году, сообщает The Guardian.

 Шоу позиционируется как "новаторское мероприятие, в ходе которого будут использоваться новейшие технологии цифровой и виртуальной реальности, которые позволят поклонникам нового поколения увидеть, услышать и прочувствовать ABBA путем, который ранее нельзя было даже представить".

Как заявил солист группы Бенни Андерсон, "мы вдохновлены неограниченными возможностями, которые нам дают современные технологии и восхищены возможностью создать что-то новое. Машину времени, которая отражает суть того, кем мы были. И есть".

Читайте также: Обнаружена последняя песня Дэвида Боуи

Что именно группа планирует представить своим поклонникам, на данный момент неизвестно. Дальнейшие подробности будут оглашены в 2017 году, а само шоу будет запущено в 2018.

В конце декабря 2015 года стало известно о том, что Слэш и Эксл Роуз планируют воссоздать оригинальный состав группы Guns N' Roses для выступления на фестивале Coachella в апреле 2016 года.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги шоу технологии
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.58
EUR 27.95
Последние новости