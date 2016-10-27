Легендарная ABBA анонсировала новое шоу в 2018 году

Шоу будет создано с использованием технологии виртуальной реальности.

ABBA воссоединится в 2018 году fanpop.com

Легендарная шведская группа ABBA анонсировала "виртуальное и живое шоу" в 2018 году, сообщает T he Guardian.

Шоу позиционируется как "новаторское мероприятие, в ходе которого будут использоваться новейшие технологии цифровой и виртуальной реальности, которые позволят поклонникам нового поколения увидеть, услышать и прочувствовать ABBA путем, который ранее нельзя было даже представить".

Как заявил солист группы Бенни Андерсон, "мы вдохновлены неограниченными возможностями, которые нам дают современные технологии и восхищены возможностью создать что-то новое. Машину времени, которая отражает суть того, кем мы были. И есть".

Что именно группа планирует представить своим поклонникам, на данный момент неизвестно. Дальнейшие подробности будут оглашены в 2017 году, а само шоу будет запущено в 2018.

В конце декабря 2015 года стало известно о том, что Слэш и Эксл Роуз планируют воссоздать оригинальный состав группы Guns N' Roses для выступления на фестивале Coachella в апреле 2016 года.