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"Ла-Ла Ленд" установил рекорд кинопремии "Золотой глобус"

9 января в 08:14

Мюзикл победил в семи номинациях.

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Фото Кинопоиск

В Лос-Анджелесе объявили лауреатов 74 премии "Золотой глобус". Лидером по числу выигранных статуэток стал  мюзикл "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главной роли.  Он победил во всех семи номинациях, где был представлен, таким образом устновив новый рекорд в истории "Золотого глобуса".

"Ла-Ла Ленд" был признан лучшим фильмом в категории комедия или мюзикл и получил награды за лучший сценарий (Дэмьен Шазелл), лучшую музыку (Джастин Гурвич) и лучшую песню ("City of Stars" Джастина Гурвича). Шазелл также получил премию как лучший режиссер, а исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг — как лучшие актеры в комедии или мюзикле.

Лучшим драматическим фильмом признан "Лунный свет" Барри Дженкинса. Кейси Афлек получил Золотой глобус за лучшую роль в драматическом фильме - "Манчестер у моря".

Статуетку за лучшую роль второго плана в фильме "Ограды" получила актриса Виола Дэвис. Награду за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Под покровом ночи" получил Аарон Тейлор-Джонсон.

Золотой глобус за лучший фильм на иностранном языке получил триллер "Она" Пола Верховена, повествующий о парижанке, которая хочет отмстить своему насильнику. Главную роль в фильме сыграла французская актриса Изабель Юппер, которая получила Золотой глобус за лучшую женскую роль в драматическом фильме.

Лучшим анимационным фильмом признано творение Walt Disney "Зверополис".

Лучшим драматическим сериалом признали "Корону". Актриса из этого сериала Клер Форй получила награду как лучшая актриса в драматическом сериале.

Золотой глобус за лучший комедийный сериал получил "Атланта"

"Американская история преступлений" победила в номинациях "Лучший телефильм или мини-сериал", "Лучшая актриса в телефильме или мини-сериале" (Сара Полсон).

Мэрил Стрип получила Золотой Глобус за достижения в кинематографе. В своей речи она, не называя имен, раскритиковала будущего президента США Дональда Трампа за его высказывания и взгляды, назвав его избражение самым шокирующим в этом году.

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Премию "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм" в 2015 году получила лента Алехандро Гонсалеса Иньяритту "Выживший" ("Легенда Хью Гласса"). Сам Иньяритту был назван лучшим режиссером за работу над картиной. Кроме того, премия за лучшую мужскую роль в драматическом художественном фильме досталась Леонардо ДиКаприо, который сыграл главную роль в этой картине.

По материалам: ZN.UA
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