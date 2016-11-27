Культурный шок: в Киеве два концерта даст скрипач Дэвид Гарретт

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16 и 18 декабря в киевском главном концертном зале – дворце "Украина" – состоятся два концерта звезды скрипичного мастерства, американского шоу-мэна Дэвида Гарретта.

В Киев приедет легендарный скрипач youtube.com

Этим музыкантом восхищаются миллионы. Он собирает аншлаги по всему миру и играет на скрипке Страдивари 1716 года, принадлежавшей американскому скрипачу Адольфу Бушу.

Дэвид Гарретт стал известен широкой публике после исполнения главной роли в фильме "Паганини: Скрипач дьявола", который вышел в прокат в октябре 2013 года. Уникальный случай, когда артист создает образ Паганини как драматический актер и как скрипач. Вместе с Франком ван дер Хейденом он написал и аранжировал саундтрек к этому фильму, включая арию "Ma Dove Sei", посвященную выдающемуся слепому тенору Андреа Бочелли.

"Великие композиторы во все времена использовали в своих произведениях отрывки из наиболее популярных сочинений своего времени, и это вовсе не недостаток, а достоинство, — говорит Гарретт. — Бах аранжировал Вивальди, Моцарт — турецкие марши, Бетховен с целью увлечь массы использовал соответствующие выразительные средства". Неудивительно, что сам Гарретт легко сплетает в единую ткань, к примеру, Вивальди с группой U2, а Smooth Criminal Майкла Джексона — с "турецкой" темой из 5-го скрипичного концерта Моцарта.

Дэвид Гарретт любит и играет музыку Моцарта и группы Marilynn Manson, Баха и ACDC, Шопена и Aerosmith, виртуозно исполняет на своей скрипке хиты Metallica и произведения классиков. Артист разрушает стереотипы, будто игра на скрипке – это скучно, немодно и только для избранных. Имя Дэвида Гарретта занесено в книгу Гиннеса. Музыкант носит рваные джинсы и играет на скрипке за миллион долларов, ставит новые рекорды и собирает миллионы просмотров на Youtube, очаровывает своей харизмой и обаянием взыскательную чопорную публику и представителей молодежной аудитории. Ему рукоплещут полные залы по всему миру, а драйву, накалу эмоций и страстей на его концертах могут позавидовать именитые рок-звезды!

Артист выступит в Киеве 16 и 18 декабря 2016 года и исполнит хиты всемирно известных рок и поп исполнителей, музыку из известных кинофильмов, а также классические произведения. Сопровождать солиста будет привезенный им оркестр.

За плечами Дэвида Гарретта 20-летняя карьера скрипача-виртуоза. Уже в 13 лет он стал самым молодым музыкантом, заключившим эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon. В апреле 1997 года в возрасте 16 лет он выступил с Мюнхенским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты в Дели и Бомбее на концертах, посвященных 50-летию независимости Индии. В числе его педагогов были Захар Брон, Исаак Стерн, Ида Гендель. О нем говорили: "Его мощная, захватывающая и экспрессивная игра просто ошеломляла. Все, кто имел удовольствие обучать его, признавали его исключительную одаренность и невероятный талант".

Дэвид Гарретт — выдающийся артист, обладающий блестящей техникой, чье искусство вызывало одобрение великих мастеров. В то же время ему совершенно чуждо следование проторенными путями, поэтому он легко соединяет традиции и современность, бессмертную классику и самые модные музыкальные направления.

Начиная с 2007 года, с момента выхода его первого альбома "Virtuoso", он постепенно устанавливает новые стандарты на классической сцене и на стыке и смешении стилей. В Германии он дважды удостоен приза за выпуск CD-бестселлеров в области классической музыки: в 2010 г. Classic Romance ("Романтическая классика") за запись Концерта Мендельсона, а в 2011-м Legacy ("Наследие") за запись Концерта Бетховена с Королевским филармоническим оркестром под управлением Иона Марина с каденциями Фрица Крейслера (на CD также записаны несколько его пьес).

Legacy вошел в Media Control Charts под шестым номером (высшее место, которое когда-либо занимал в Германии диск классической музыки). В чартах классики альбом занял верхнюю строчку в Англии и Германии, где достиг статуса "платинового диска".

Осенью 2012 года вышел альбом Music, в котором записаны рок и поп композиции, исполненные в классической манере.

В записи альбома Caprice (2014 г.) принимали участие Андреа Бочелли, Стив Морс и Николь Шерзингер.

Последний альбом вышел в 2015 году под названием Explosive.

Дэвид Гарретт с огромным успехом выступает по всему миру, играя в своем любимом стиле classical crossover. Ему рукоплескала публика в залах Берлинской филармонии и амстердамского Concertgebouw, франкфуртской Alte Oper и лейпцигского Gewandhaus, Рима и Вены, Базеля и Кельна, Лондона и Нью-Йорка, городов США, многих стран Европы и Азии, на фестивалях в Вербье, Бад-Киссингене, Рейнгау, имени Энеску в Бухаресте.