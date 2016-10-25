Константин Райкин: "В России хотят вернуть сталинские времена"

Райкин выступил на Съезде Союза театральных деятелей России.

Константин Райкин раскритиковал намерение вернуть в РФ сталинские времена

Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин заявил о том, чиновники в России стремятся вернуть цензуру и "сталинские времена", совершая "наезды на культуру". Запись выступления Райкина на VII Съезде Союза театральных деятелей России была опубликована на YouTube.

"И что сейчас происходит? Я сейчас вижу, как на это явно чешутся руки кого-то — это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а еще в более давние времена — в сталинские времена. Потому что с нами разговаривают наши начальники непосредственные таким лексиконом сталинским, такими сталинскими установками, что просто ушам своим не веришь!", заявил Райкин.

Кроме того, он заявил о том, что в РФ "есть мерзкая манера – клепать и ябедничать друг на друга", которой быть не должно. "Я помню: мы все родом из советской власти. Я помню этот позорный идиотизм! Это причина, единственная, по которой я не хочу быть молодым, не хочу вернуться туда опять, эту мерзкую книжку читать. А меня заставляют читать эту книжку опять. Потому что словами о нравственности, Родине и народе, и патриотизме прикрываются, как правило, очень низкие цели. Не верю я этим группам возмущенных и обиженных людей, у которых, видите ли, религиозные чувства оскорблены. Не верю! Верю, что они проплачены", продолжил Райкин.

Ранее российский актер Михаил Ефремов представил номер "Ульти-шах и ульти-мат", в котором в сатирической форме рассказывается об ультиматумах, которые президент РФ Владимир Путин поставил Западу.