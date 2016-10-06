Топ Новости
<
>

Концерт "Океана Эльзы" в Краматорске собрал около 50 тысяч зрителей

6 октября в 10:32

Концерт состоялся на стадионе "Авангард".

33
Послушать "Океан Эльзы" в Краматорске пришли 50 тысяч человек
5 октября на стадионе "Авангард" в Краматорске состоялся бесплатный концерт украинской рок-группы "Океан Эльзы". По информации некоторых СМИ, шоу собрало около 50 тысяч фанатов коллектива.

Посетил концерт и Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. "Взрыв положительных эмоций в Краматорске. Сейчас здесь Святослав Вакарчук и "Океан Эльзы". Это мощный океан украинского духа!", написал он на своей странице на Facebook.

Смотрите фото: Группа "Океан Эльзы" дала эксклюзивный концерт для фанов на крыше

Мировой тур группы начался 17 мая бесплатным концертом в Мариуполе.  Концерт проходил в спорткомплексе "Ильичевец", послушать Святослава Вакарчука пришли 30 тысяч человек. Поклонники группы слушали концерт не только в зале, но и стоя на улице под спорткомплексом. Для того, чтобы попасть в зал, жители Мариуполя занимали очередь с 6 утра.

19 мая состоялся релиз нового альбома группы, который получил название "Без меж". В новый альбом "Океана Эльзы" вошли 11 композиций, четыре из которых уже известны слушателям, поскольку на протяжении года выходили синглами: "Не твоя війна", "Життя починається знов", "Мить", "Не йди". Группа отмечает, что впервые за всю историю существования сняла видео на песни из нового альбома до его официального релиза.

В частности, песня "Не твоя війна" и клип на нее были представлены еще в апреле 2015 года, а за месяц до презентации альбома был представлен клип на песню "Не йди".

По материалам: ZN.UA , Сегодня.ua ,
Читайте также
Тэги концерт Океан альбом Краматорск
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.90
EUR 29.03
Последние новости