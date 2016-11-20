Комикс о Тинтине продан на аукционе за 1,55 миллиона евро

Комикс был нарисован в 1954 году.
На рисунке можно увидеть Тинтина, его собаку Сноуи и капитана Хэддока прогуливающимися по Луне и смотрящими на Землю. Торги стали рекордными для комиксов, состоящих из одного листа, нарисованных Эрже. Кроме того, рисунок установил рекорд для работы послевоенного автора, проданной на аукционе.
Оценочная стоимость комикса, нарисованного в 1954 году, составляла 700-900 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что первый комикс о Супермене продан на аукционе в Далласе за 956 тысяч долларов. Комикс был выпущен в 1938 году и тогда его цена составляла 10 центов.ZN.UA