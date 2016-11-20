Комикс о Тинтине продан на аукционе за 1,55 миллиона евро

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Комикс был нарисован в 1954 году.

Комикс о приключениях Тинтина продан за 1,55 миллиона евро

Комикс о приключениях репортера Тинтина, нарисованный бельгийским художником Эрже, продан на аукционе за рекордную сумму в 1,55 миллиона евро, сообщает ВВС

На рисунке можно увидеть Тинтина, его собаку Сноуи и капитана Хэддока прогуливающимися по Луне и смотрящими на Землю. Торги стали рекордными для комиксов, состоящих из одного листа, нарисованных Эрже. Кроме того, рисунок установил рекорд для работы послевоенного автора, проданной на аукционе.

Оценочная стоимость комикса, нарисованного в 1954 году, составляла 700-900 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что первый комикс о Супермене продан на аукционе в Далласе за 956 тысяч долларов. Комикс был выпущен в 1938 году и тогда его цена составляла 10 центов.