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Комикс о Тинтине продан на аукционе за 1,55 миллиона евро

20 ноября в 20:05

Комикс был нарисован в 1954 году.

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Комикс о приключениях Тинтина продан за 1,55 миллиона евро
Комикс о приключениях репортера Тинтина, нарисованный бельгийским художником Эрже, продан на аукционе за рекордную сумму  в 1,55 миллиона евро, сообщает ВВС.

На рисунке можно увидеть Тинтина, его собаку Сноуи и капитана Хэддока прогуливающимися по Луне и смотрящими на Землю. Торги стали рекордными для комиксов, состоящих из одного листа, нарисованных Эрже. Кроме того, рисунок установил рекорд для работы послевоенного автора, проданной на аукционе.

Оценочная стоимость комикса, нарисованного в 1954 году, составляла 700-900 тысяч евро.

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Ранее сообщалось о том, что первый комикс о Супермене продан на аукционе в Далласе за 956 тысяч долларов. Комикс был выпущен в 1938 году и тогда его цена составляла 10 центов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги комикс аукцион рекорд рисунок
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