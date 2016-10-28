Коллекция велосипедов Робина Уильямса продана на аукционе за 600 тысяч долларов

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Коллекция состоит из 87 велосипедов.

Коллекция велосипедов Робина Уильямса продана на аукционе Кинопоиск

Коллекция велосипедов, которая принадлежала актеру Робину Уильямсу , была продана на аукционе за 600 тысяч долларов. Как сообщает The Hollywood Reporter , вырученные от продажи коллекции деньги будут переданы на благотворительность.

Изначально коллекция, которая состоит из 87 велосипедов, была оценена в 200 тысяч долларов. Велосипеды были выставлены на продажу семьей Уильямса, которая передаст полученные средства двум благотворительным организациям, которые актер поддерживал при жизни.

Аукционный дом, проводивший торга, отказался назвать цену каждого велосипеда, но сообщил о том, что покупатели были из 25 разных стран мира.

Уильямс покончил с собой в августе 2014 года.

В июле пршлого года появилось сообщение о том, что Уильямсу был поставлен неверный диагноз"болезнь Паркинсона". Актер наложил на себя руки спустя несколько месяцев после того, как ему был поставлен диагноз и, по мнению некоторых СМИ, именно известие о болезни Паркинсона могло стать причиной его суицида.

По свидетельствам судмедэкспертов в крови актера перед самоубийством не было найдено ни алкоголя, ни наркотических веществ.