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Колин Ферт сыграет в сиквеле "Мэри Поппинс"

20 октября в 13:57

Одну из ролей в фильме также исполнит Мэрил Стрип.

колин ферт
Колин Ферт появится в сиквеле "Мэри Поппинс"
Кинопоиск
Британский актер Колин Ферт присоединится к актерскому составу фильма "Мэри Поппинс возвращается", производством которого занимается студия Disney, сообщает Variety.

Ферт исполнит роль президента Fidelity Fiduciary Bank Уильяма Уилкинса.

Главную роль в фильме исполнит Эмили Блант, а Мэрил Стрип сыграет двоюродную сестру Поппинс. Режиссером фильма выступит Роб Маршалл, продюсерами будут Маршалл, Джон ДеЛюка и Марк Платт. Сценарий картины, который будет основан на серии книг Памелы Трэверс, напишет Дэвид Маги.

Фильм выйдет на экраны 25 декабря 2018 года.

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О намерении снять сиквел приключений Мэри Поппинс Disney объявила в сентябре прошлого года. Действие фильма развернется в Лондоне спустя 20 лет после событий, описанных в первой картине. В основу сюжета лягут повести, написанные британской писательницей Памелой Трэверс, которые вышли после ее книги "Мэри Поппинс".

Экранизация сказочной повести 1964 года прославила актрису Джули Эндрюс, которая  сыграла няню-волшебницу, устроившуюся работать в обычную британскую семью с двумя детьми. Лента приобрела огромную популярность в США. Она заработала в прокате больше 100 миллионов долларов при бюджете всего 6 миллионов. Экранизация получила пять премий "Оскар", в том числе в номинации "Лучшая актриса", которой стала Эндрюс.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм Ферт Disney актриса
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