Колин Ферт сыграет в сиквеле "Мэри Поппинс"

Одну из ролей в фильме также исполнит Мэрил Стрип.

Колин Ферт появится в сиквеле "Мэри Поппинс" Кинопоиск

Британский актер Колин Ферт присоединится к актерскому составу фильма "Мэри Поппинс возвращается" , производством которого занимается студия Disney, сообщает Variety

Ферт исполнит роль президента Fidelity Fiduciary Bank Уильяма Уилкинса.

Главную роль в фильме исполнит Эмили Блант, а Мэрил Стрип сыграет двоюродную сестру Поппинс. Режиссером фильма выступит Роб Маршалл, продюсерами будут Маршалл, Джон ДеЛюка и Марк Платт. Сценарий картины, который будет основан на серии книг Памелы Трэверс, напишет Дэвид Маги.

Фильм выйдет на экраны 25 декабря 2018 года.

О намерении снять сиквел приключений Мэри Поппинс Disney объявила в сентябре прошлого года. Действие фильма развернется в Лондоне спустя 20 лет после событий, описанных в первой картине. В основу сюжета лягут повести, написанные британской писательницей Памелой Трэверс, которые вышли после ее книги "Мэри Поппинс".

Экранизация сказочной повести 1964 года прославила актрису Джули Эндрюс, которая сыграла няню-волшебницу, устроившуюся работать в обычную британскую семью с двумя детьми. Лента приобрела огромную популярность в США. Она заработала в прокате больше 100 миллионов долларов при бюджете всего 6 миллионов. Экранизация получила пять премий "Оскар", в том числе в номинации "Лучшая актриса", которой стала Эндрюс.