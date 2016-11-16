Книгу из 65 неизвестных рисунков Ван Гога представили в Париже

Музей Ван Гога оспаривает авторство живописца.

В Париже обнаружили 65 неизвестных рисунков Ван Гога

В Париже была представлена книга, которая содержит 65 ранее неизвестных рисунков Винсента Ван Гога . Этюдник живописца был обнаружен канадским экспертом Богомилой Велш-Овчаровой, но Музей Ван Гога сомневается в его подлинности, сообщает CBC

Книга содержит наброски, которые были сделаны Ван Гогом в один из самых знаменитых периодов его творчества, когда он жил на юге Франции и работал над своими наиболее выдающимися полотнами. В это же время Ван Гог страдал от психологических проблем, которые заставили его отрезать себе ухо.

Велш-Очарова была приглашена для того, чтобы оценить подлинность этюдника, который был обнаружен в гараже. Особых ожиданий у эксперта не было, поскольку чаще всего в таких ситуациях ей приходилось видеть неоригинальные произведения. Но когда Велш-Овчарова раскрыла альбом, она воскликнула: "Нет, невероятно". "Я никогда не ожидала найти нечто подобное. Это кульминация жизни, карьеры всех историков искусства", – отметила Велш-Овчарова.

Вместе с тем, представители Музея Ван Гога заявляют о том, что им было известно об этюднике еще в 2008 году и на основании снимков 56 из 65 работ ими были сделаны выводы о том, что рисунки являются подделками. Представители Музея назвали рисунки "однообразными, неуклюжими и бездуховными".

В 2013 году музей Ван Гога в Амстердаме объявил о находке новой картины Винсента Ван Гога.Работа называется "Закат в Монмажуре" и была написана художником в 1888 году в Арле.