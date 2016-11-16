Топ Новости
<
>

Книгу из 65 неизвестных рисунков Ван Гога представили в Париже

16 ноября в 11:32

Музей Ван Гога оспаривает авторство живописца.

ван гог
В Париже обнаружили 65 неизвестных рисунков Ван Гога
В Париже была представлена книга, которая содержит 65 ранее неизвестных рисунков Винсента Ван Гога. Этюдник живописца был обнаружен канадским экспертом Богомилой Велш-Овчаровой, но Музей Ван Гога сомневается в его подлинности, сообщает CBC.

Книга содержит наброски, которые были сделаны Ван Гогом в один из самых знаменитых периодов его творчества, когда он жил на юге Франции и работал над своими наиболее выдающимися полотнами. В это же время Ван Гог страдал от психологических проблем, которые заставили его отрезать себе ухо.

Велш-Очарова была приглашена для того, чтобы оценить подлинность этюдника, который был обнаружен в гараже. Особых ожиданий у эксперта не было, поскольку чаще всего в таких ситуациях ей приходилось видеть неоригинальные произведения. Но когда Велш-Овчарова раскрыла альбом, она воскликнула: "Нет, невероятно".  "Я никогда не ожидала найти нечто подобное. Это кульминация жизни, карьеры всех историков искусства", – отметила Велш-Овчарова.

Читайте также: Две картины Ван Гога найдены в Италии спустя 14 лет после кражи

Вместе с тем, представители Музея Ван Гога заявляют о том, что им было известно об этюднике еще в 2008 году и на основании снимков 56 из 65 работ ими были сделаны выводы о том, что рисунки являются подделками. Представители Музея назвали рисунки "однообразными, неуклюжими и бездуховными".

В 2013 году музей Ван Гога в Амстердаме объявил о находке новой картины Винсента Ван Гога.Работа называется "Закат в Монмажуре" и была написана художником в 1888 году в Арле.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги рисунок живопись искусство
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.01
EUR 28.00
Последние новости