Книга Mein Kampf стала бестселлером в Германии

За год было продано 85 тысяч экземпляров книги Адольфа Гитлера.

Mein Kampf была продана тиражом 85 тысяч экземпляров delcampe.net

Книга "Гитлер. Mein Kampf. Критическое издание" стала бестселлером в Германии. Такое положение вещей удивило представителей Института современной истории в Мюнхене (Institut für Zeitgeschichte, IfZ), который работал над ней, рассказал изданию Tagesspiegel директор учреждения Андреас Виршинг.

Изначально книга была выпущена тиражом четыре тысячи экземпляров. "Сейчас мы продали уже 85 тысяч книг. В конце января выйдет шестой тираж (...) Никто не мог рассчитывать на такое", — рассказал Виршинг.



По его словам, после первоначального ажиотажа в обществе разрослась профессиональная дискуссия, текст начали изучать и оценивать с профессиональной точки зрения. Директор IfZ также отметил, что неоднозначно относится к предложению изучать книгу в школах.

Виршинг также рассказал о том, что на данный момент готовится издание Mein Kampf на французском языке, которое будет не дословным переводом, а несколько упрощенным вариантом книги.

Впервые за 70 лет книга поступила в продажу в Германии в январе прошлого года. По мнению IfZ, переиздание пропагандистской книги нацистского лидера поможет развенчать мифы и идеологию, которую он придумал в начале прошлого века. Первый тираж был раскуплен в течение нескольких часов.