Книга Mein Kampf стала бестселлером в Германии

За год было продано 85 тысяч экземпляров книги Адольфа Гитлера.
Изначально книга была выпущена тиражом четыре тысячи экземпляров. "Сейчас мы продали уже 85 тысяч книг. В конце января выйдет шестой тираж (...) Никто не мог рассчитывать на такое", — рассказал Виршинг.
По его словам, после первоначального ажиотажа в обществе разрослась профессиональная дискуссия, текст начали изучать и оценивать с профессиональной точки зрения. Директор IfZ также отметил, что неоднозначно относится к предложению изучать книгу в школах.
Виршинг также рассказал о том, что на данный момент готовится издание Mein Kampf на французском языке, которое будет не дословным переводом, а несколько упрощенным вариантом книги.
Впервые за 70 лет книга поступила в продажу в Германии в январе прошлого года. По мнению IfZ, переиздание пропагандистской книги нацистского лидера поможет развенчать мифы и идеологию, которую он придумал в начале прошлого века. Первый тираж был раскуплен в течение нескольких часов.Lenta.ru