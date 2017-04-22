Клинт Иствуд планирует снять фильм о стрельбе в поезде Амстердам – Париж

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Фильм получил название "15:17 на Париж".

Клинт Иствуд снимет фильм о теракте в поезде во Франции Кинопоиск

Клинт Иствуд выступит в роли режиссера фильма "15:17 на Париж", который расскажет о теракте, который произошел в августе 2015 года в поезде Амстердам – Париж, сообщает The Wrap

Фильм будет основан на книге "15:17 на Париж: Правдивая история о террористе, поезде и трех американских героях", написанной очевидцами произошедшего.



Сценаристом выступит Дороти Блискал, известная по работе над фильмами "Логан", "Чудо на Гудзоне" и "Закон ночи".

21 августа 2015 года марокканец Аюб аль-Каззани совершил нападение на пассажиров поезда, который следовал из Амстердама в Париж. Нападающего через несколько минут нейтрализовали сами пассажиры. В результате нападения пострадали три человека. Среди раненых - французский актер Жан-Юг Англад, который известен своими ролями в фильмах Люка Бессона "Никита" и "Леон", а также в сериале "Клан Сопрано".

Каззани был вооружен автоматом Калашникова, автоматическим пистолетом с несколькими заряженными магазинами и резаком для вскрытия коробок.