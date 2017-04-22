Клинт Иствуд планирует снять фильм о стрельбе в поезде Амстердам – Париж

Фильм получил название "15:17 на Париж".
Фильм будет основан на книге "15:17 на Париж: Правдивая история о террористе, поезде и трех американских героях", написанной очевидцами произошедшего.
Сценаристом выступит Дороти Блискал, известная по работе над фильмами "Логан", "Чудо на Гудзоне" и "Закон ночи".
21 августа 2015 года марокканец Аюб аль-Каззани совершил нападение на пассажиров поезда, который следовал из Амстердама в Париж. Нападающего через несколько минут нейтрализовали сами пассажиры. В результате нападения пострадали три человека. Среди раненых - французский актер Жан-Юг Англад, который известен своими ролями в фильмах Люка Бессона "Никита" и "Леон", а также в сериале "Клан Сопрано".
Каззани был вооружен автоматом Калашникова, автоматическим пистолетом с несколькими заряженными магазинами и резаком для вскрытия коробок.ZN.UA