Кинопремьеры недели: "Никита Кожемяка", "Инферно" и другие

В прокат также выходят фильмы "Искусственный интеллект. Доступ неограничен" и "Девушка в поезде".

В четверг, 13 октября, в украинский прокат выходит сразу несколько ожидаемых новинок. Экранизация романа "Инферно" Дэна Брауна, полнометражный украинский мультфильм "Никита Кожемяка", фильм об опасностях разработки искусственного интеллекта и драма с Эмили Блант, которая попытается раскрыть преступление.

"Никита кожемяка"

"Никита Кожемяка" Кинопоиск

Украина, 2016

Режиссер: Манук Депоян

Маленький Никита, сын известного богатыря Кожемяки, решил, что тоже может победить дракона, как это когда-то сделал его отец. Несмотря на его запреты, Никита находит способ ввязаться в приключения и теперь только от его храбрости зависит, одолеет ли он ожившего дракона и попадет ли из волшебного мира обратно домой.

"Искусственный интеллект. Доступ неограничен"

"Искусственный интеллект. Доступ неограничен" Кинопоиск

США, 2016

Режиссер: Джон Мур

В ролях: Пирс Броснан, Джейсон Бэрри, Карен Москоу, Кай Риссдал, Брайн Малвей, Мартин Хайнди, Рико Хисон, Анна Фрил, Стефани Скотт, Майкл Лысак.

Вся жизнь Майка Ригана и его семьи построена на последних достижениях искусственного интеллекта и высоких технологий, а его "умный" дом — настоящее произведение технического искусства. Когда Майк пытается прекратить зашедшие слишком далеко отношения своего IT-специалиста Эда с юной дочерью, жизнь Ригана и его семьи оказываются под угрозой. Они попадают в ловушку созданных Риганом "умных технологий", которыми теперь управляет безумный гений Эд, вовлекая Ригана в опасную и непредсказуемую игру.

"Инферно"

"Инферно" Кинопоиск

США, Япония, Турция, Венгрия, 2016

Режиссер: Рон Ховард

В ролях: Том Хэнкс, Фелисити Джонс, Бен Фостер, Омар Си, Ирфан Кхан, Сидсе Бабетт Кнудсен,

Ана Улару, Ида Дарвиш, Ката Сарбо, Вольфганг Штегеман.

Профессор Роберт Лэнгдон приходит в сознание в одной из итальянских больниц, полностью потеряв память. Местный врач Сиенна Брукс пытается помочь Роберту не только восстановить воспоминания, но и остановить загадочных злоумышленников, которые намерены распространить смертоносный вирус. Разгадка таинственной истории связана с "Адом" (ит. Inferno) — первой частью "Божественной комедии" Данте.

"Девушка в поезде"

"Девушка в поезде" Кинопоиск

США, 2016

Режиссер: Тейт Тейлор,

В ролях: Эмили Блант, Хейли Беннетт, Ребекка Фергюсон, Джастин Теру, Люк Эванс, Эдгар Рамирес, Лора Припон, Эллисон Дженни, Даррен Голдштейн, Лиза Кудроу.

Каждый день поезд проносит Рэйчел мимо очаровательного коттеджа, где живет идеальная на первый взгляд пара. Но однажды идиллия разрушится — прекрасная незнакомка бесследно исчезнет. Рэйчел окажется втянута в весьма запутанную историю, ведь только она видела из окна то, что было скрыто ото всех.