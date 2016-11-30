Киевские власти опубликовали план мероприятий на новогодние праздники

Столичная мэрия планирует организовать 21 новогоднюю акцию.

В Киеве проведут 21 новогоднюю акцию rbc.ua

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили о подготовке особой рождественско-новогодней программы празднования в столице.

По данным чиновников КГГА киевлян и гостей города ждут тематические фотозоны с изображением исторических мест столицы, персонажами древнего города и странами-победителями "Евровидения". Также столичная власть планирует усилить социальную составляющую: более 1,5 тыс. детей-сирот посетят театрализованные представления.

"В этом году городские власти подготовили 21 новогоднюю акцию, призванную сделать рождественские праздники интересными и неповторимыми для киевлян и гостей города. В частности впервые будут установлены тематические фотозоны: у мэрии - на новогоднюю тематику, на Почтовой площади - 10 стендов со странами-победителями "Евровидения", а также фотозона на Софийской площади", - заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, сообщается на сайте КГГА.

По его словам, широко будет представлена программа для детей. На новогодние каникулы планируется провести 366 тематических спектаклей в театрах, в городских коммунальных кинотеатрах организуют резиденции Святого Николая с ящиками пожеланий. Авторов лучших пожеланий наградят билетами на сеансы в кино.

"Кроме главной новогодней локации праздничные мероприятия состоятся на Контрактовой и Почтовой площадях, возле киевской мэрии и на Певческом поле в Печерском ландшафтном парке", - сообщила Анна Старостенко.

В частности, на Контрактовой площади с 23 декабря по 9 января будет проводиться фестиваль "Сказки старого Подола", где будут выступать народные коллективы и звезды украинской эстрады.

Накануне Дня Святого Николая 18 декабря на Певческом поле состоится мероприятие "Навстречу Святому Николаю", где будут выступать участники телевизионного проекта "Фабрика звезд", детей ждут мастер-классы, написание писем Святому Николаю, работа аниматоров - героев украинских народных сказок. Также будут действовать фуд-корт с различными блюдами в лучших традициях праздничного стола.

7-8 января на Певческом поле киевляне и гости города смогут встретить Рождество вместе с участниками фестиваля "Країна Мрій Різдвяна".

2 ноября КП "Киевгорсвет" начало работы по ремонту и монтажу праздничной новогодней иллюминации в столице.