Киевлянам показали коллекцию зооморфной посуды трех столетий

На выставке представлена керамика ХVIII - ХХ вв.

В Киеве в музее украинского народного декоративного искусства открылся проект "Agua vita от гончарных красавцев". На выставке в музее представлена коллекция образцов гончарного зооморфного искусства. Впервые на выставке можно увидеть более сотни экземпляров глиняной посуды.

Часть экспонатов - старая музейная коллекция, которая формировалась в начале ХХ века. Это зооморфная посуда ХVIII - первой половины ХХ вв почти со всех регионов Украины. Также на выставке можно увидеть работы известных украинских художников-керамистов второй половины ХХ века.

Выставка продлится до 20 января.