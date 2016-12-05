Топ Новости
<
>

Киевлянам показали коллекцию зооморфной посуды трех столетий

5 декабря в 11:17

На выставке представлена керамика ХVIII - ХХ вв.

< >
гн_8 < >
Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

В Киеве в музее украинского народного декоративного искусства открылся проект "Agua vita от гончарных красавцев". На выставке в музее представлена коллекция образцов гончарного зооморфного искусства. Впервые на выставке можно увидеть более сотни экземпляров глиняной посуды.

Часть экспонатов - старая музейная коллекция, которая формировалась в начале ХХ века. Это зооморфная посуда ХVIII - первой половины ХХ вв почти со всех регионов Украины. Также на выставке можно увидеть работы известных украинских художников-керамистов второй половины ХХ века.

Выставка продлится до 20 января.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги выставка посуда коллекция музей Киев керамика
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.90
EUR 27.56
Последние новости