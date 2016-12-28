Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в восьмом эпизоде "Звездных войн"

Актриса завершила съемки в фильме до смерти.

Принцесса Лея появится в новых "Звездных войнах"

Актриса Кэрри Фишер , которая умерла от остановки сердца, появится в новом фильме франшизы "Звездные войны", сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

Съемки восьмого эпизода киносаги завершились в июле этого года, на данный момент картина находится на стадии пост-продакшн. Фишер сыграла в ленте принцессу Лею Органу, сестру Люка Скайуокера.

Премьера фильма под рабочим названием "Звездные войны: Эпизод 8" состоится в декабре 2018 года.

В 2012 году студия Disney приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки "Звездных войн". Disney планировала снять три фильма, непосредственно связаными с предыдущими частями киносаги, и несколько спин-оффов.

В декабре 2015 года на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы".

6 января фильм побили рекорд по сборам в Северной Америке, который принадлежал "Аватару".

27 декабря сообщалось, что фильм установил рекорд по скорости кассовых сборов: за первые 12 дней проката картина Джей Джей Абрамса собрала миллиард долларов. Предыдущее достижение принадлежало "Миру Юрского периода", который заработал такую сумму за 13 дней проката. Позже кассовые сборы фильма преодолели отметку в два миллиарда долларов.

В первый уик-энд в Украине "Звездные войны" собрали 26 с половиной миллионов гривень, а посмотрели фильм 326 тысяч зрителей.