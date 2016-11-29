Казацкие песни Днепропетровщины вошли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Песни под угрозой исчезновения из-за старения населения.

Казацкие песни теперь под охраной ЮНЕСКО ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внес казацкие песни Днепропетровской области в список объектов нематериального наследия, нуждающихся в срочной охране, сообщается на сайте организации.

В казацких песнях поется о трагедии войны и о взаимоотношениях казаков. Певческая практика разделена на 3 группы – Криница, Богуславочка, Першосвит.

"Песни поют для удовольствия, исполнители с помощью песен имеют связь с прошлым, своими предками. Хор концентрируется на двух исполнителях: начинает пение тот, кто знает все тексты песен, его подхватывает высоким голосом второй, остальные - со средними и нижними голосами. Если в хоре нет мужчин, женщины исполняют их роль путем огрубения голоса", - отмечается на сайте организации.

В ЮНЕСКО заявляют, что казацкие песни Днепропетровщины являются традицией, которая передается в семьях из пололения в поколение. Однако судьба песен под вопросом из-за старения населения и скудости источников, из которых новое поколение могло бы почерпнуть знания для продолжения традиций казацкой песни.

В настоящее время в национальный перечень нематериального наследия Украины включены 6 элементов - Опошнянская керамика, Косовская рисованная керамика, Кролевецкие тканые полотенца, Хлебная культура и традиции, Петриковская роспись и Казацкие песни Днепропетровщины. Каждая страна, представленная в ЮНЕСКО, имеет право не позднее, чем через 10 лет менять или обновлять свои списки.