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Кассовые сборы "Фантастических тварей" превысили 500 миллионов долларов

1 декабря в 12:10

Картина собрала 161 миллион долларов в США и 344 миллиона в других странах.

фантастические твари
"Фантастические твари" собрали в прокате более 500 миллионов долларов
Кинопоиск
Фильм "Фантастические твари и где они обитают", который стал спин-оффом картин о Гарри Поттере, собрал в мировом прокате более 500 миллионов долларов, сообщает The Hollywood Reporter.

При этом отмечается, что картина собрала 161 миллион долларов в домашнем прокате, и 344 миллионов в других странах. За первый уик-энд "Фантастические твари" собрали 74.4 миллиона долларов в США и стартовали с 41,1 миллионом долларов в китайском прокате.

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Фильм вышел в украинский прокат 17 ноября.

Действие фильма развернется примерно за 70 лет до событий поттерианы. Главный герой спин-оффа, Ньют Скамандер – зоолог, который занимается изучением неизвестных живых существ. В США он должен познакомиться с членами тайного общества колдунов, которые помогут ему в исследованиях.

Главную роль в фильме сыграет Эдди Редмэйн, завоевавший популярность после выхода ленты "Вселенная Стивена Хокинга". Также роли в фильме исполнят Эзра Миллер, Джемма Чан, Рон Перлман, Саманта Мортон , Кэтрин Уотерстон, Кармен Эджого, Дэн Фоглер, Колин Фаррелл и Джон Войт.

В октябре Джоан Роулинг, которая является автором сценария первого и второго фильмов, заявила о том, что картина будет состоять из пяти серий вместо трех запланированных.

По материалам: ZN.UA
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Тэги фильм Поттер Роулинг
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