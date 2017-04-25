Картины из коллекции Чонси Стиллмана выставлены на аукцион Christie's

На торгах старых мастеров в Нью-Йорке будет представлена картина "Осень" Никола Ланкре, которую оценивают от $ 2 до 4 млн.

На аукцион Christie's в этом году выставлены шестнадцать произведений старых мастеров и импрессионистов из коллекции Чонси Стиллмана, которые будут продаваться на тематических аукционах с апреля по октябрь. Так, на торгах старых мастеров 27 апреля в Нью-Йорке одной из самых значительных работ будет картина "Осень" Никола Ланкре, оцененная в $ 2–4 млн. Это произведение — одно из четырех полотен французского мастера из серии, посвященной временам года. Два из них хранятся в собрании петербургского Эрмитажа, еще одно — в частной коллекции.

На этот же аукцион попадут две работы мастеров эпохи Ренессанса— "Святая Барбара" Франческо Франчи ($ 400–600 тыс.) и "Мужской портрет" Лоренцо ди Креди ($ 500–700 тыс.). На аукционе "Импрессионисты и модернисты" в Нью-Йорке 15 мая главной работой в секции импрессионистов станет "Мальчик с собакой" Анри Тулуз-Лотрека, написанная в 1900 году, с эстимейтом $ 1,5–2,5 млн.

Чонси Стиллман, известный коллекционер и филантроп, связанный родственными узами с семейством Рокфеллеров, умер еще в 1989 году. С тех пор на престижных аукционах время от времени всплывают работы из его собрания — например, в год его смерти на Christie's был продан портрет юноши с алебардой кисти Понтормо, который Музей Гетти купил за рекордные $ 35,2 млн.

Тем временем в Великобритании на аукционе продали шубу бортпроводницы "Титаника". Лот ушел с молотка за 232 тысячи долларов.