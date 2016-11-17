Картина Моне продана на аукционе за рекордные 81,4 миллиона долларов

Картина "Стог сена" была написана художником в 1871 году.

"Стог сена" ушел с молотка за 81,4 миллиона долларов

Стоимость картины, которая была написана в 1871 году, на один миллион долларов превышает предыдущий рекорд для полотна этого автора, установленный в 2008 году. Тогда картина Моне "Пруд с кувшинками" была продана за 80,5 миллионов долларов.

Общая стоимость полотен импрессионистов и модернистов, которые были проданы на аукционе, составила 246,34 миллиона долларов, что стало лучшим результатом для таких торгов с марта 2014 года.

Ранее сообщалось о том, что картина "Девушки на мосту" Эдварда Мунка была продана на аукционе за 54,5 миллиона долларов.