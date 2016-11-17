Топ Новости
<
>

Картина Моне продана на аукционе за рекордные 81,4 миллиона долларов

17 ноября в 10:29

Картина "Стог сена" была написана художником в 1871 году.

33
"Стог сена" ушел с молотка за 81,4 миллиона долларов
Картина французского художника Клода Моне "Стог сена" была продана на торгах, устроенных Christie's, за 81,4 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Стоимость картины, которая была написана в 1871 году, на один миллион долларов превышает предыдущий рекорд для полотна этого автора, установленный в 2008 году. Тогда картина Моне "Пруд с кувшинками" была продана за 80,5 миллионов долларов.

Читайте также: Картина Пикассо "Сидящая женщина" продана на аукционе за 63,4 миллиона долларов

Общая стоимость полотен импрессионистов и модернистов, которые были проданы на аукционе, составила 246,34 миллиона долларов, что стало лучшим результатом для таких торгов с марта 2014 года.

Ранее сообщалось о том, что картина "Девушки на мосту" Эдварда Мунка была продана на аукционе за 54,5 миллиона долларов. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги картина аукцион торги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.35
EUR 28.20
Последние новости