Картина "Девушки на мосту" Мунка продана на аукционе за 54,5 миллиона долларов

Картина считается ключевой в творчестве живописца.

"Девушки на мосту" ушли с молотка за 54 миллиона долларов Lenta.ru

Картина "Девушки на мосту" норвежского художника Эдварда Мунка была продана на торгах, организованных Sotheby's, за 54,5 миллиона долларов, сообщается на сайте аукционного дома

Картина была написана в 1902 году и изображает трех молодых женщин, которые стоят на мосту через реку. Полотно считается ключевым в творчестве живописца, его оценочная стоимость составляла 50 миллионов долларов.

На торгах также были представлены полотна Пабло Пикассо, Ласло Мохоя-Надя и Мориса де Вламинка. Выручка аукциона составила 157,7 миллионов долларов.

В 2012 году Мунк установил рекорд, когда его "Крик" был продан за 199,9 миллионов долларов.