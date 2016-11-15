Картина "Девушки на мосту" Мунка продана на аукционе за 54,5 миллиона долларов

Картина считается ключевой в творчестве живописца.
Картина была написана в 1902 году и изображает трех молодых женщин, которые стоят на мосту через реку. Полотно считается ключевым в творчестве живописца, его оценочная стоимость составляла 50 миллионов долларов.
На торгах также были представлены полотна Пабло Пикассо, Ласло Мохоя-Надя и Мориса де Вламинка. Выручка аукциона составила 157,7 миллионов долларов.
В 2012 году Мунк установил рекорд, когда его "Крик" был продан за 199,9 миллионов долларов.ZN.UA